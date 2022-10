NB II.-es foci 58 perce

Határozott az MLSZ a Misleny-meccs kapcsán

Óvást nyújtott be a HR-Rent Kozármisleny csapata a Budafok elleni mérkőzése kapcsán, s most a Magyar Labdarúgó-szövetség döntött is az ügyben.

Fotós: Löffler Péter

Óvást nyújtott be a HR-Rent Kozármisleny csapata a Budafok elleni mérkőzése kapcsán, ugyanis a piros-feketéknél pályára lépő Szűcs Zsolt nem játszhatott volna. Egész pontosan az volt a probléma, hogy a 19 éves futballistát előző nap, a budafokiak második csapatában egyből piros lappal kiállította a játékvezető, így fegyelmi ügyének tárgyalásáig nem szerepelhetett volna semmilyen labdarúgó mérkőzésen. A napokban a Magyar Labdarúgó-szövetség meghozta határozatát az ügyben. Az óvásnak helyt adtak, s ennek értelmében a 3-0-s mislenyi vereség 3-0-s győzelemmé változott a közvetlen rivális ellen. Ezzel helyet is cserélt a két csapat a tabellán. A Budafoka csütörtöktől számított 3. munkanapig fellebbezhet.

