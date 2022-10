Hatpontos meccset játszik ma 14.30-tól hazai pályán a PVSK női labdarúgócsapata. A Pénzügyőr gárdáját fogadják Bircsákék, amely azonos pontszámmal, de kettővel jobb gólaránnyal áll előttük. Azt is érdemes hozzátenni, hogy a fővárosiak egy mérkőzéssel többet is játszottak, mint pécsi riválisaik, így siker esetén nem csak, hogy előzne a Vasút, de komoly lépéselőnybe is kerülhet a jelenlegi hatodikkal szemben.

A Pécs egy győzelemmel sorozattá alakíthatná legutóbbi sikerét, s a Pénzügyőrt is negatív szériába taszíthatná.