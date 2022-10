Ezúttal nem a sebesség volt a mérvadó, így az óránkénti 13,17 kilométeres átlag is új világcsúcsot ért. Mindez országúti kerékpárban, a 60 év felettiek kategóriájában – és ne feledjük, hét teljes napon át tartó tekeréssel.

Bár az október eleji dél-baranyai körözés végén is lehetett már tudni, hogy a 64 esztendős Mindum Károly 2112,59 kilométeres összteljesítménye új korosztályos világrekord a „7 napos, non-drafting” kategóriában, ez most hivatalossá is vált, miután megérkezett róla az ultrakerékpárosok világszövetségének elismerő, egyben hitelesítő oklevele is.