Horváth Géza (1918-1988) rövid életrajza:

Nagyatádon született 1918. december 29-én. 1932-ben ismerkedett meg a sportággal. 1943-ban pehelysúlyban Magyar Bajnok lett. Pályafutását 1947-ben fejezte be, ezután edző minősítést szerzett, majd 1948-től edzőként tevékenykedett. 1950-ig Nagykanizsán, majd a PVSK-ban folytatta tevékenységét. 1952-56 között elvégezte a Testnevelési Főiskolát, ahol szakedzői minősítést szerzett.

1969-ben a Testnevelés és Sport Kiváló Dolgozója, 1977-ben a Magyar Népköztársaság Sportérdemérem Bronz fokozata kitüntetésekben részesült. 52 éven át nevelte a kiváló ökölvívókat, akik között sok Eb és vb – résztvevő volt, miközben önmaga tudását is állandóan gyarapította. Elévülhetetlen érdemeiért a magyar ökölvívó sport vezetése, a „Mesteredző” címet adományozta Horváth Gézának. Emberi magatartása, edzői pályafutása ma is példa lehet a fiatal nemzedék számára. Munkássága elismeréseként a „PVSK Aranygyűrű „kitüntetést is megkapta. 1988-ban hunyt el Pécsett.