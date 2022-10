A ’90-es évek nagyszabású viadalainak hagyományait igyekezett feleleveníteni a PVSK szakmai támogatására alapozva az országos és a megyei ökölvívó-szövetség a hétvégén. Az immár 20. Horváth Géza ökölvívó-emlékverseny a serdülő és junior korú, azaz tehetségüket éppen csak kibontakoztató fiatal bokszolók számára kínált bemutatkozási lehetőséget az ezúttal Harkányban felállított ringben. Mivel e korosztály még némi védettséget élvez a nagyobb pofonoktól, így a legtöbb összecsapást nem is pontozták a klasszikus módon, csak bemutató, vagy edzésjelleggel értékelték.

A szervezés mellett a PVSK ökölvívó-szakosztálya 14 ifjú öklözővel is képviseltette magát a résztvevő 9 szakosztály 21 versenyzője között a fürdővárosban – a hat edző- és négy bemutató összecsapásukon jól is teljesítve, így senki miatt nem kellett bedobni a törülközőt – számolt be az eseményekről a vasutasok edzője, Hodosi József.