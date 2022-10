Október 29., szombat, 13.30

Komló–Villány

A Bóly elleni blama már a múlté. Legalábbis ebben bízhatnak a komlói drukkerek, miután kedvenc együttesük legutóbb kiütötte hazai környezetben az újoncot (6–0). A Villány nem tartozik a legkiegyensúlyozottabb csapatok közé, de ugyancsak hatgólos sikerrel hangolt a szombati összecsapásra. A két klub más-más célokért küzd, de a villányi brigád már két nagy skalpot is begyűjtött idén, hiszen a Mohács és a PVSK is pontokat hullajtott ellenük, így ezúttal sem veheti félvállról a megmérettetést Nagy Gábor alakulata.



Pécsvárad–Mohács

Két bajnokaspiráns találkozik egymással az AutóCity Volkswagen Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság tizenegyedik körében, ahol a lét a tét. Senki nem játszott az idei bajnokságban kevesebb találkozót, mint a Pécsvárad, de Varga László legénysége így is az ötödik helyen áll, ráadásul csak egyszer kapott ki. Persze meccshiány nem sújtja az együttest, ugyanis a kupában nagyon szépen vitézkedett. A Mohács nyolc párharcot vívott már, de még nem talált legyőzőre. A Villány happolt el egy pontot Kvanduk János alakulatától, de a többi akadályt sikerrel vette. A két csapat mindig kiélezett mérkőzéseket játszott egymással, így ezúttal is egy magas színvonalú, élvezetes ütközetre van kilátás, ahol a győzelem aranyat érhet.

Varga László, a Pécsvárad vezetőedzője: – Az ősz egyik legfontosabb mérkőzése elé nézünk a szinte hibátlan Mohács ellen. Sajnos a sérülések nem kerültek el minket, így többek között két alapemberünkre, Kungl Ádámra és Kőnig Bálintra még hosszú hónapokig nem számíthatunk. Na meg az sem tett jót, hogy múlt héten nem volt meccsünk, de ettől függetlenül mindenki pontosan tudja, hogy ezúttal milyen fontos összecsapás következik, így mindent meg fogunk tenni, hogy a szezon kezdete előtt kitűzött céljainkat elérjük.

Kvanduk János, a Mohács vezetőedzője: – Talán nem hízelgés a Pécsvárad felé, ha azt mondom, hogy a bajnokság egyik piros betűs ünnepe ellenük játszani. A csapatunk hangulatának jót tett az előző héten kivívott győzelmünk. Bízom benne, hogy azok állapota tovább javul szombatig, akik betegen vagy sérülten is játszottak a PVSK ellen. A középpályán kellemes, míg a támadó sorban kellemetlen gondjaink vannak. Az esélyeinket növelné, ha Vég Bence fegyelmi ügyében igazságos döntés születne, és rendelkezésre állna a mérkőzésen.





Lovászhetény–Bóly

Ugyancsak rangadó ez a párharc, hiszen mindkét alakulat ott liheg a listavezető csapatok nyakában. Egy meccsel kevesebbet vívott a Bóly, de így is három ponttal többet gyűjtött, mint hétvégi ellenfele. Ennek ellenére ami a legjelentősebb különbség, hogy Keibl Ede legénységének bizony nem egy olyan skalpja is van már idén, amire joggal lehet büszke a szurkolótábor. Mindenesetre a lovászhetényi vendégszerepés sosem könnyű, de a Bóly sem szégyenlősködik idegenben, így kőkemény ütközet várható.

PVSK–Szentlőrinc II.

Fájdalmas heteken van túl az aranyéremért küzdő PVSK, ugyanis utóbbi két meccsén egy pontot szerzett, ami nem fér bele egy ilyen célokat kitűzött együttesnél. A csapat tehát romokban, de a sorsolás valamelyest kedvező, hiszen a Szentlőrinc II. érkezik Pécsre. Szolga Gorán alakulata már bizonyította, hogy fiatal gárdája képes bármikor megrázni magát, de tippünk szerint Mink Olivér összeszedte fiait, így egy nagyarányú diadal is elképzelhető.



Október 30., vasárnap, 13.30

Szederkény–PTE PEAC II.

Jöhet a meglepetések meccse. A Szederkény mindig egy fekete ló a mezőnyben, ugyanis sok dolog függ attól, hogy épp hányan játszanak vissza a másodosztályból. Ráadásul néhány nagyobb vadat már elejtett Kovács Zoltán együttese, így a PTE PEAC II. is aggódhat. Persze a pécsi klubnál is lehet számítani olyan labdarúgókra, akik a harmad­osztályban vitézkednek, így megjósolhatatlan, hogy ki örülhet majd a végén.



Siklós–Nagykozár

Két hasonlóan gyenge formában lévő alakulat ütközetével zárul majd a kör, de az újonc mellett szól szinte minden mutató. Igaz, két találkozóval többet játszott a Siklós, de így is csak annyi gólt szerzett, mint a Nagykozár. A védelem sincs sokszor a helyzet magaslatán, ugyanis tíz bajnokin harmincnégy alkalommal kapitulált. Ezzel szemben a Nagykozár huszonkilenc kapott gólnál jár, de ezt még beérheti Sütő Szabolcs csapata, még ha nem is akarja.

Szabadnapos lesz: Sellye, Kétújfalu.



Megye I.