Október 22., szombat, 11.00

PTE PEAC II.–Lovászhetény

Sok izgalmat tartogat a forduló nyitómérkőzése, hiszen két jó formában lévő brigád mérheti össze a tudását. A PTE PEAC második számú csapata tíz gólt jegyzett az előző két körben, így önbizalmi problémákkal vélhetően nem küszködik Molnár Gábor alakulata. A Lovászhetény sem panaszkodhat, már ami a teljesítményt illeti. Igaz, az elmúlt öt találkozón becsúszott egy vereség a PVSK ellen, de ott is remekül játszott Bíró Ferenc gárdája. Továbbá hajthatja a klubot, hogy egy győzelemmel akár még a harmadik helyre is felléphet, ha a többi eredmény kedvezően alakul számukra.



Október 22., szombat, 14.30

Mohács–PVSK

Egy percig sem lehet kérdés, hogy ez a találkozó lesz az AutóCity Volkswagen Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság tizedik fordulójának legpikánsabb párosítása. Ez a két veretlen együttes maradt a mezőnyben, akik ugyanúgy az aranyéremért küzdenek az idei idényben. Érdemes lesz kilátogatni a Mohács Újvárosi Stadionban, hiszen egy magas színvonalú, lüktető ütközetre van kilátás, még úgy is, hogy problémákkal küszködnek az alakulatok. Még az is megtörténhet, hogy a Mohács kezdőcsapatában három kapus is helyet kap majd, ugyanis rengeteg a sérült. A PVSK ebből a szempontból szerencsésebb, azonban a pécsi vezetőedzőnek lesz dolga az öltözőben, hiszen a legutóbbi három meccsből kétszer is a véghajrában bukott el két-két pontot Mink Olivér legénysége.

Kvanduk János, a Mohács vezetőedzője: – Az előző mérkőzés óta a csapat legtöbbet foglalkoztatott tagja Szabó Gábor „Zsömi”, aki túlórában próbálja rendbe hozni a sérültjeinket. Kevesen edzettünk, keveset gyakoroltunk. Jelenleg a legfontosabb cél, hogy legyen tizenegy mezőnyjátékosunk a hétvégére. Bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy kapusunk, Farkas Máté az edzéseken kiválóan játszik jobb szélsőt, így még arra is van esély, hogy három kapussal kezdjünk a PVSK ellen.

Mink Olivér, a PVSK vezetőedzője: – Egy igazi rangadó jön a hétvégén, hiszen két veretlen csapat mérkőzik meg egymással. A Mohács egy rutinos, egységes közösség. Ismerjük őket, ahogy ők is minket, ugyanis eleget láttuk már egymás meccsét. Minőségi találkozóra számítok, ahol fontos, hogy élvezzük a játékot, valamint merjük a saját játékunkat játszani.





Villány–Kétújfalu

A vendégcsapat kipihenhette magát, újult erővel ismét munkába kezdhet, hiszen van min javítani. Utóbbi három bajnokiján huszonhárom alkalommal kapitulált a sereghajtó, az idei szezonban pedig már negyvenkilencszer, így az idei szezonban ez idáig a bokszzsákszerep maradt. Ha van együttes, amely most nem sajnálhatja meg őket, akkor az a Villány. Kósa Zoltán legénysége egy kisebb hullámvölgybe került, ugyanis legutóbbi három bajnokiján egy pontot gyűjtött. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a PVSK, a Mohács, valamint a Pécsvárad volt az ellenfél, így szégyenkezésre nem lehet oka a villányi klubnak.



Nagykozár–Sellye

Ez a két gárda egyaránt az alsóházban tanyázik jelenleg, azonban már csak a játékosállományt, illetve a képességeket is tekintve többre hivatott. Az újonc nemrégiben megszerezte idénybeli első győzelmét, ahol bizonyította, hogy bizony képes lehet ezen a szinten is helytállni. A sellyei klub talán még mindig keresi a legjobb összeállítását, így sokszor ezen csúszhat el a pontszerzés. Sokak számára viszont szimpatikus lehet, hogy mindent feltesznek egy lapra. A döntetlen náluk szóba sem jöhet. Vagy győznek, vagy veszítenek. Az egyenes utat választja mindig Takács Ferenc együttese.



Bóly–Siklós

Az elmúlt idényben is már jól szerepelt a Bóly, de amit idén produkál, az bizony megsüvegelendő. Jelenleg nincs csapat, amely jobb formában lenne, ráadásul a mutatott játékkal is nyugodtan büszkélkedhet a bólyi publikum. Mi több a Siklós nagyon nehéz napokon van túl. A Szentlőrinc II. ellen hétszer, míg a PTE PEAC II. ellen hatszor kapitulált a klub, így a fiatalok alaposan kifogtak Nagy Balázs együttesén. Ifjakból nincs hiány Bólyban sem, így fel kell kötnie a gatyát a siklósi alakulatnak.



Szentlőrinc II.–Szederkény

Küzdelmes meccsre van kilátása Szentlőrincnek, ahol a tehetséges fiatalok akár olyan labdarúgók ellen mérhetik össze erejüket, akik az NB II.-ben is már bemutatkozhattak.



Szabadnapos lesz: Komló, Pécsvárad.



Megye I.