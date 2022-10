Sok helyen borult a papírforma az AutóCity Volkswagen Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójában, de kimagasló teljesítményekből nem volt hiány.

Már az előző körben is hatalmas bravúrokat mutatott be a PTE PEAC második számú csapatának kapusa, Paceka Norbert, sőt, ezúttal is nagy szükség volt a védéseire, hogy Molnár Gábor legénysége begyűjtse a három pontot.