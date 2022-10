Komló Három bajnoki nélküli hete volt arra a csapatoknak, hogy csiszoljanak a játékukon, formájukon, s ezt az időt a Sport36-Komló is kihasználta.

– Amit terveztünk erre az időszakra, azt elvégeztük – kezdte Kilvinger Bálint, a csapat vezetőedzője. – Megtöltöttük tartalommal ezeket az edzéseket. Van még dolgunk, ez az első öt mérkőzésből látszott. Ebben a második periódusban majd kiderül, mennyire sikerült jól a munka.

A trénertől azt is megtudtuk, hogy az erőnléttel és a játék csiszolásával is foglalkoztak még. A játékosok kaptak pár nap pihenőt, volt egy fizikai felmérés is, hogy képbe kerüljön az edzői stáb az állapotukkal, s a múlt héten álltak vissza a teljes értékű munkára.