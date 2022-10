Végy egy jó kapust! – tartják a labdás sportokban a siker egyik kulcsának. Nos, bár Török Viktor is tudja ezt, vele épp az ellenkezője esett meg: a PVSK-Mecsek Füszért elvesztette eddigi remek hálóőrét. Ám mert minden vég egyben egy új kezdet is, a vasutasok két fiatal kapusa, Gelencsér Máté és az ifiből most felhozott Kecskeméti Manó előtt a nagy bizonyítási lehetőséget nyitotta meg Józsa Ottó Szolnokra távozása.

A játékosmozgások Távozott

Józsa Ottó (Szolnok)

Gál Dávid (BVSC)

Csacsovszky Alex (BVSC)

Sebastian Oltean (Miskolc)

Almási Patrick (Székesfehérvár)

Lihotzky Donát (Szeged) Érkezett

Bakos Bence (FTC)

Dubinák Szabolcs (FTC)

Lajkó Márton (Szentesről vissza)

Pellei Kristóf (Szentes)

Vogel Simon (Sabac, Szerbia) Az ifiből felkerült

Kecskeméti Manó

Gaszt Roland,

Kókai Szilárd

Szabó Gergő (az FTC-ifiből érkezett)

Az átigazolási lista a kapuson túl is bőséges, hat fontos távozót öt érkező pólós igyekszik pótolni. A rutint főként az ifjonti győzni akarás pótolhatja majd, azért persze teljesen tapasztalt, példát mutatni tudó, a szervezésben is jeleskedő játékosoknak sem maradtnak teljesen híján. Utóbbiban elsősorban a csapatkapitányra, Keresztúri Mártonra, valamint az elmúlt esztendőkben a nemzetközi porondon is edződő centerre, Vogel Simonra számíthat az edző.

A PVSK-nak kevés edzőmeccsre nyílt lehetősége a felkészülés során, és bár a sok gyakorlással és a hozzáállással elégedett Török Viktor, ahogy fogalmaz, az még számára is kérdés, hogy a színpadon, aza meccskörülmények között milyen lesz majd az előadás.

A határozott, sőt, kemény, harcias játékra készülő vezetőedző ugyanakkor a besűrűsödő középmezőnytől is tart kicsit, amint látszik, sok riválisuk erősödött meg ugyanis. A topegyüttesek persze most is kilógnak a sorból, ám alul nagy lesz a harc, már a bentmaradásért is. Főként, hogy az átigazolási listákat böngészgetve úgy tűnik, sok együttesnél bőségesebb volt a büdzsé, mint Pécsett, sok külföldipólóssal bővült a mezőny.

A csapat játékában nem kell nagy változásra készülniük a szurkolóknak, az eddigi, megszokott és bevált úton, a stabil védekezésre alapozva, ugyanakkor kreatív pólóval, a tavaly sokat segítő egyéni villanásokra is számítva igyekeznek majd minél több pontot szerezni.

A PVSK október 9-én, vasárnap Szentesen ugorhat először medencébe, ráadásul ezúttal a kupameccsek által lehetővé tett finomhangolás nélkül, egyből a mélyvízbe. És a puszta statisztika alapján győzelmi reményekkel – már ha a 2005 óta íródó OB I.-es párharc 25–14-es pécsi győzelmi mutatójából leszűrhető bármiféle következtetés.