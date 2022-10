A fordulás utána azonban nem kellett már sokat várni a gólra. Az 50. percben egy lecsorgó labdára érkezett Kosznovszky, és 20 méterről ballal kapásból a kapu baloldalába lőtt.

A lilák nagy erőket mozgósítottak ezt követően, hogy egyenlíthessenek, s olykor sikerült is zavarba hozniuk a hazai védelmet, de az 58. percben Bartha is nagyon közel állt a gólhoz, megpattanó lövése a felső kapufán csattant. Majd Vajda előtt is ott volt a lehetőség, de takarásból lőtt labdáját egy védő a gólvonalon blokkolta. A rohamok nem hagytak alá egyik oldalon sem, de gól már nem esett.

HR-Rent Kozármisleny–Békéscsaba 1–0 (0–0)

Labdarúgó NB II., 10. forduló. Vezette: Derdák (Huszár, Máyer).

Kozármisleny: Lékai – Beke, Gajág, Füredi (Berdó 68.), Turi – Kosznovszky (Kotroczó 81.), Tölgyesi – Vogyicska (Szabó D. 81), Vajda R., Tóth Z. (Nagy E. 83.) – Bartha (Károly 68.). Vezetőedző: Szekeres Zoltán.

Békéscsaba: Bukrán – Puskás, Fazekas L., Albert, Szalai D. – Kitl, Szabó Cs. (Horváth P. 63.), Talpalló (Czékus 63.) – Hamed (Ilyés 77.), Lukács R. (Mikló 77.), Máris. Vezetőedző: Brlázs Gábor.

Gólszerző: Kosznovszky (50.).