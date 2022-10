Ezt ne hagyja ki! Asztalitenisz

Óriási meglepetés: legyőzte a címvédő megyei riválist a Komló Két fontos győzelmet is aratott a hétvégén a Hügiéne-Komlói Bányász férfiasztalitenisz-csapata az Extraligában, így továbbra is százszázalékos. Egyrészt legyűrte a Csákvárt, majd a megyei riválist, a PTE-PEAC Kalo-Méhet is felülmúlta.