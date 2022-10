A nemzeti ünnep miatt a szezon során először fordul elő, hogy az összes alakulat szombaton lép pályára az AutóCity Volkswagen Megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokságban. A legkiélezettebb összecsapás a Beremend nagyárpádi vendégszereplése lehet, ugyanis a Diana csupán egy pontra van a harmadik helyen tanyázó beremendi klubtól. Sőt, igazi hatpontos mérkőzésnek is betudható, hiszen a listavezető Töttös, valamint a második helyen álló Ócsárd is könnyed találkozóra számíthat hazai környezetben, így aki veszít a forduló párharcán, az bizony komoly lépéshátrányba kerül.

Egy döntetlen esetén azonban több együttes is odaérhet a dobogó közelébe. Persze ehhez elengedhetetlen, hogy a Himesháza és a Pécsi Sportolda is hozza a hazai bajnokiját. Előbbi könnyebb feladatra számíthat, ugyanis a Véménd lesz a hétvégi ellenfél, amely csupán hét pontot gyűjtött nyolc mérkőzés alatt. A pécsi csapat a Komló második számú alakulatát látja vendégül, így izgalmakból vélhetően ott sem lesz hiány, hiszen mindketten tizenkét ponton állnak, így ez a találkozó azt is megmutathatja, hogy a mezőny melyik felébe tartoznak a brigádok.



Megyei II. osztály

Október 22., szombat, 13.30

Pécsi Sportolda–Komlói Bányász II.

Október 22., szombat, 14.30

Diana–Beremend, Pogány–Szabadszentkirály, Töttös–Lánycsók, Himesháza–Véménd, Ócsárd–Somberek, Harkány–Lippó.

Az élmezőny: 1. Töttös 21 pont, 2. Ócsárd 18, 3. Beremend 17, 4. Diana 16, 5. Himesháza 12.