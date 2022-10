Egy olyan ellenfél ellen fut majd fel ma a pályára a Szentlőrinc, amely ellen NB II.-be való fellépése óta egyetlen egyszer sem szenvedett vereséget. Itthon és idegenben is egy döntetlen, s egy győzelem a piros-feketék mérlege a Győr ellen. Ez akár biztató is lehet Jeremiás Gergő tanítványai számára a tőlük egy ponttal lemaradó riválissal szemben. Ahogyan az is, hogy négy meccs óta nyeretlenek a győriek.

– A tabella nem fog minket becsapni, ez nem olyan meccs lesz, amilyet a helyezések sugallnak! – nyilatkozta Jeremiás Gergő.vezetőedző a klub honlapjának. – Az ETO nagyon agresszív csapat, amely szereti nagy nyomás alá helyezni ellenfeleit. Mi is erre számítunk, úgyhogy felkészültünk arra, hogy nehéz lesz ellenük játszani. Ugyanakkor ha ugyanazzal a felfogással, hozzáállással állunk hozzá ehhez a mérkőzéshez is, amilyent a Nyíregyháza elleni bajnokin nyújtottunk, akkor eredményesek lehetünk. A játékosainknak el kell hinniük, hogy egy ilyen nagymúltú klub otthonában is meg tudják mutatni, mire képesek! Ha kellően bátrak leszünk, nagy baj nem lehet!

A hétvége programja: Nyíregyháza–Dorog (szombat 13.00), Győr–Szentlőrinc (szombat 17.00), Soroksár–Kazincbarcika, Csákvár–Békéscsaba (vasárnap 13.00), Diósgyőr–Budafok (vasárnap 15.00), Kozármisleny–Mosonmagyaróvár, Tiszakékcse–PMFC, Ajka–Szeged, Siófok–Gyirmót (vasárnap 17.00), Szombathely–MTK (vasárnap 20.00).