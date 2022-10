Nem számíthat könnyű mérkőzésre a Siófok otthonában a Szentlőrinc még akkor sem, ha a két csapat között bőven van különbség a tabellán. A Balaton-partiak már többször bizonyították, hogy képesek a legjobbakkal is pariban lenni. Az MTK-val legutóbb ikszeltek, s a PMFC sem tudta bevenni a kapujukat, de a Diósgyőr és a Szombathely skalpját is begyűjtötték. Persze hasonló bravúrokra a piros-feketék is képesek voltak, épp ezért is kifejezetten érdekes a két gárda összecsapása.

A Kozármislenynek közben a második helyezett DVTK otthonában kellene bizonyítania, hogy képes még meglepetéseket okozni. Ráadásul egy győzelemmel még a megyei rivális Pécsnek is nagy szívességet tehetnének, hiszen az éllovas akkor növelhetné az előnyét.

A vasárnapi program: Siófok–Szentlőrinc, Soroksár–MTK, Nyíregyháza–Budafok, Csákvár–Mosonmagyaróvár (mind 13.00), Diósgyőr–Kozármisleny, Ajka–Kazincbarcika, Tiszakécske–Gyirmót, Szombathely–Dorog, Győr–Békéscsaba.

A PMFC hétfőn fogadja a Szegedet a forduló rangadóján 20 órakor. A mérkőzést az M4 Sport közvetíti.