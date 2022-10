Két fontos győzelmet is aratott a hétvégén a Hügiéne-Komlói Bányász férfiasztalitenisz-csapata az Extraligában, így továbbra is százszázalékos. Egyrészt vért izzadva legyűrte a Csákvárt szombaton egy pótolt meccsen, majd másnap a címvédő megyei riválist, a PTE-PEAC Kalo-Méhet is felülmúlta óriási meglepetésre egy hasonlóan nehéz mérkőzésen.

Hügiene-Komlói Bányász–Csákvár 8:6

Férfi asztalitenisz Extraliga, 4. forduló. A Komló győztesei: Szita-Sabján páros 1, Sabján 3, Wei Chen 1, Sebestyén 1, Szita 2.

Hügiéne-Komlói Bányász–PTE-PEAC Kalo-MÉH 8:6

Férfi asztalitenisz Extraliga, 5. forduló. A győztesek: Szita 3, Sabján 2, Wei Chen Yu 2, Sebestyén 1, ill. Gerold – Molnár páros 1, Demeter–Pető páros 1, Gerold 1, Demeter 1, Pető, Szántosi.

Az állás: 1. Komló (5 mérkőzés) 15 pont, 2. Celldömölk (4 m.), 12, 3. Székesfehérvár (5 m.) 10, 4. Mosonmagyaróvár (5 m.) 9, 5. Soltvadkert (3 m.) 7, 6. Szeged (5 m.) 7, 7. PTE-PEAC (3 m.) 7, 8. Csákvár (4 m.) 6, 9. Diósgyőr (3 m.) 4, Győr (3 m.) 3.

Következik: Celldömölk–PTE-PEAC (11. 11., 17.00), Szeged–Komló (11. 13., 11.00).