Múlt héten hétfőn töltötte be tizenhatodik életévét, így lehetősége nyílt arra, hogy hétvégén a Szentlőrinc második számú felnőttcsapatában is bizonyítson. Sokáig nem is tudta, hogy kezdeni fog, ugyanis Szolga Gorán, a klub vezetőedzője arra jutott Jeremiás Gergővel egyeztetve, hogy nem szeretnének ezzel is nyomást helyezni a labdarúgóra, ne érezze úgy, hogy most neki meg kell váltania a világot.

Ennek ellenére megváltotta. Első góljára 24 percet kellett várni, majd hat perccel később már jött is a következő. Sőt, a fordulás után még háromszor bevette a siklósi kaput, így kialakította a 7–1-es végeredményt.

Szolga Gorán, a csapat edzője: – Minden egyes mozdulatával gólt akar rúgni. Tipikus csatár, a tizenhatoson belül félelmetes, nagyon érzi a kaput, mindig hozzá pattan a labda. Próbáljuk terelgetni a felnőttek közé, de az U19-ben is számítunk rá természetesen.

– Nagy megtiszteltetésként ért, hogy születésnapom után egy héttel már győzelemhez segíthettem a csapatot, ami már nagyon kellett az együttesnek, és nekem is – nyilatkozta lapunknak Major Péter.

Trénere kérdésünkre többek között azt is elárulta, hogy komoly esélyt lát arra, hogy néhány éven belül az NB II.-ben vitézkedő szentlőrinci gárdában is megmutathatja képességeit.