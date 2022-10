Egy hét szünet után, szerdai fordulóval folytatódik a férfiaknál a vízilabda OB I. pontvadászata. Az első körben a Szentest idegenben önbizalom-növelően legyőző PVSK-Mecsek Füszért 20 órára a nyáron ugyancsak jelentősen átalakuló, de a nyitányon – az UVSE ellenében – szintén három ponttal gazdagodó Honvédhoz látogat.

Az Eurokupában is jeleskedő fővárosiak nem titkolt célja idehaza az elődöntőbe jutás, Török Viktor vezetőedző gárdája tehát nem számíthat könnyű mérkőzésre. Bár, jó előjel lehet, hogy az utóbbi idők összecsapásaiból a pécsiek többször jöttek ki győztesen. Ahogy a csapatnál fogalmaznak, most is ezt tervezik, ehhez pedig a legfontosabb a szokottnál is keményebb védekezés, a könnyű gólok lehetőségétől mindenképpen mag akarják ugyanis fosztani nagy nevű riválisukat. Emellett fegyelmezett, precíz támadások szükségesek, és ha ez a taktika sikeresnek bizonyul, „bármi megtörténhet” a Kőér utcában is.