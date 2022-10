Visszatér a pályára három hét szünet után a Sport36-Komló férfikézilabda-csapata. Az NB I. 6. fordulójában Budakalászon lépnek pályára Kilvinger Bálint tanítványai ma 17 órakor.

A bányászoknak már csak azért is fontos lenne, ha minden pontot be tudnának gyűjteni, mert a vendéglátó mindössze egy ponttal van mögöttük. Azaz siker esetén egy újabb riválist rázhatnának kicsit le, s a középmezőny élén is tarthatnák helyüket.

Legutóbbi egymás elleni bajnokijukat öttel nyerte hazai pályán a Komló, azonban előtte idegenben egy kemény meccsen egygólos vereséget szenvedett.