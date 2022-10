Visszatért a hátsó stabilitás

Az első NB II.-es idénybe mindenki a Pécs remek védekezését dicsérte, hiszen Helesfay hálója rezgett a legritkábban, a tavalyi idényben azonban fellazult a feszes védelem, s egyre többször kapitulált a csapat. Idén úgy tűnik, sikerült ezt helyre tenni, hiszen mindössze hét alkalommal találtak be a piros-feketéknek.

A PMFC épp az ellenkezőjét csinálja annak, mint a sokak által a legfőbb bajnokesélyesnek titulált MTK. A pécsiek nem lövik hatosával a gólokat, viszont nem is kapitulálnak annyiszor. A fővárosiak majdnem háromszor annyi találatot szereztek eddig mint a pécsiek, de ugyanezt a szorzót kell használni a kapott góljaiknál is. A kék-fehérek támadó mentalitása elég mély hullámvölgybe vitte őket, hiszen négy meccse nyeretlenek, s ebbe három vereség is becsúszott, a Pécset még nem gyűrte le senki.