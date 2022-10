Nem mozdította meg különösebben a Szentlőrinc szurkolók vérnyomását a Szombathelyi Haladás vendégjátéka alkalmával. A hazaiak már a hatodik percben kiharcoltak egy büntetőt, amit Rétyi értékesített is, a vezetés tudatában pedig egy kicsit visszább is állhattak a piros feketék. Nagy szükségük azonban nem volt rá, mert rengeteg hibával, eladott labdával játszottak a vendégek, amiből újra és újra rohamozhattak. Prokopnak egy szabadrúgást követő védésen kívül nem is nagyon volt dolga. Igaz, Verpeczig is ritkán jutott el ismét a labda.