Október 15., szombat, 14.30

Pécsvárad–Villány

Rápihenhetett ötödik hazai meccsére a Pécsvárad, ugyanis a múlt hétvégén szabadnapos volt a csapat, így teljes erőbedobással várhatja a Villány elleni találkozót. A házigazda hazai környezetben még nem hibázott, most azonban vélhetően alaposan meg kell szenvednie a győzelemért. A Villány az előző két körben csupán két pontot gyűjtött, de a Mohács és a PVSK együttesétől csent el egy-egy pontot, így igencsak nagy bravúrt vitt végbe Kósa Zoltán alakulata. Tehát ismét egy aranyéremért küzdő gárda ellen kell meglepetést okozni, ráadásul idegenben, de kellő koncentrációval ez még meg is lehet.



Lovászhetény– Szentlőrinc II.

Bíró Ferenc együttese egy pontot szerzett az elmúlt két meccsen, de a szerencse is elpártolt a lovászi klubtól. Itt a lehetőség a javításra, ráadásul saját szurkolóik előtt, azonban a Szentlőrinc második számú csapata megszerezte legutóbb idénybeli első három pontját, így vélhetően a motivációval nem lesz probléma. A fiatal brigád hetet gurított a Siklósnak, ebből élete első felnőttmeccsén Major Péter ötször volt eredményes, úgyhogy nem lenne meglepő, ha a vendégcsapat többször is próbára tenné a hazai kapust.



PVSK–Szederkény

Harmadik helyről várja a fordulót Mink Olivér legénysége, de talán elszántabban, mint valaha. A Bóly ott liheg a pécsi klub nyakában, sőt, a Pécsvárad még előzhet is, ha megnyeri elmaradt meccsét, így győzelmi kényszerben van a házigazda. A Szederkény ehhez nem fog asszisztálni, sőt, mindig kiszámíthatatlan, hogy épp ki segíti majd az együttest, szóval a meglepetés benne van a pakliban, hiába tapadna tovább az éllovasokra a PVSK.

Mink Olivér, a PVSK vezetőedzője: – Kemény mérkőzés vár ránk, de elsősorban szeretnénk mi dominálni, szeretnénk kézbe venni a mérkőzést. Hazai pályán természetesen mindenképp a győzelem a cél, ez nem is lehet kérdés. Túl vagyunk a második szabad hétvégénken, így számunkra most kezdődik igazán a bajnokság, hiszen mostantól minden hétvégét végigjátszuk. A közösség parádés, szerencsére karakterre és egységre is jó a csapat, szóval önbizalommal tele várjuk az ellenfelünket.

Kovács Zoltán, a Szederkény vezetőedzője: – A célunk természetesen a győzelem, habár az összeállításunk még kérdéses, ugyanis pénteken értekezünk majd a Kozármisleny NB II.-es vezetőedzőjével, hogy kivel számolhatok, kik azok a játékosok, akik esetleg segíthetik a csapatot a PVSK ellen. Vegyes brigádunk van tehát, de egy megszokott ritmusban készülünk, és mindenképp szeretnénk meglepetést okozni egy igencsak erős alakulat otthonában.



Komló–Nagykozár

A Bóly otthonában elszenvedte első vereségét a Komlói Bányász, sőt, trénerét is elvesztette a klub, hiszen a találkozó 88. percében a játékvezető felmutatta a piros lapot Nagy Gábornak, így a szakember biztosan nem ülhet le a kispadra a hétvégén. A Nagykozár jobb napokon van túl, ugyanis megszerezte az első három pontját az alakulat a szezonban, ráadásul tizenhármat rászámolva a kétújfalui csapatra. Mindezek ellenére természetesen a házigazda az összecsapás esélyese, továbbá az is hajthatja a komlói fiúkat, hogy a Mohács szabadnapos lesz, így ismét a tabella élére kerülhet a Sport36 Komlói Bányász. Ettől még meg kell izzadni a sikerért, hiszen a nagykozári játékosok lelkesedésével bizonyára nem lesz gond.

Október 16., vasárnap, 14.30

Siklós–PTE PEAC II.

Eszmélnie kell a legutóbbi sokkból a siklósi alakulatnak, hiszen egy olyan meccsen kapott hét gólt, és maradt hoppon, ahol a legtöbben talán már az ütközet előtt elkönyvelték a három pontot. Ezúttal is a fiatalság ellen kell bizonyítania Nagy Balázs csapatának, amely ráadásul négy gólt rúgott a Sellyének hazai környezetben. Emellett a pécsi együttest motiválhatja, hogy három ponttal megelőzné hétvégi ellenfelét, s felkapaszkodna a középmezőnybe. Ennek ellenére a Siklós is nézelődhet előre, de azért nyugtalanító lehet, hogy ebben a mezőnyben csak a Szentlőrinc II. és a Kétújfalu kapott több gólt. Ráadásul az is aggasztó, hogy a PTE PEAC II. három meccsel kevesebbet játszva érte el azt a lőtt gólmennyiséget, mint közelgő vetélytársa.



Sellye–Bóly

Több nagy vadat is leterített már az idei bajnokságban a Bóly, gondolhatunk itt az aranyéremért küzdő Pécsváradra, illetve a Komlóra, és még a tabellán elfoglalt pozíciója is bizakodásra adhat okot, így kijelenthetjük: eddig parádés szezont produkál Keibl Ede gárdája. Tavaly, az idénynek ezen szakaszán a klub a nyolcadik helyen tanyázott, ráadásul sokkal kedvezőbb sorsolással a háta mögött, így nem is kérdés, sokat fejlődött ez az elismerésre éhes brigád. Ezúttal Sellyén kell pályára lépnie a jó formában lévő csapatnak, akik bizony nagyon szenvednek, látva az elmúlt fordulókat, így talán a hétvége legnagyobb meglepetése az lenne, ha a Bóly nem gyűjtené be a három pontot. Na de szívesen ejtene vadat Takács Ferenc együttese is.

Szabadnapos lesz: Mohács, Kétújfalu.



