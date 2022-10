PVSK–Pénzügyőr SE 6–2 (2–2)

Női labdarúgó NB II., 8. forduló.

Gólszerzők: Szabó Bernadett (5., 7., 58., 69., 83.), Hartmann Szabina (90.), ill. Molnár R. (36.), Nagy E. (39.).

Győrki Ákos vezetőedző: – Már az első félidőben eldönthettük volna a találkozó sorsát, de kétgólos vezetésnél elég volt négy perc kihagyás, hogy az ellenfél kiegyenlítsen. A második félidőben még motiváltabbak voltunk, hiszem győzelemmel szerettük volna megajándékozni a születésnapos Rácz Marcsit. Hátul jól zárt a védelem, és végre elől is értékesíteni tudtuk a lehetőségeket. Összességében megérdemelt győzelmet arattunk, és meg is előztük ellenfelünket a tabellán. Külön öröm, hogy új kapusunk Darabont Eszter jó teljesítménnyel mutatkozott be!