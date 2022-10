Átgázolt a Vasas Akadémia csapatán is a PVSK-Veolia, amely az első negyedben megdolgozta vendége védelmét, majd a folytatásban átrohant rajta. Juhász Olivér vezetőedző leginkább a harmadik tíz perc miatt mérgelődhet, amelyben a vendégek eggyel még túl is tudták dobni sajátjait. Azon kívül azonban kézben tartották saját palánkjuk alatt is a meccset a pécsiek.

PVSK-Veolia–Vasas Akadémia 87–62 (17–11, 25–13, 25–26, 20–12)

Férfi kosárlabda NB I. B., Piros-csoport, 5. forduló. Vezette: Horváth A., Csák M.

PVSK: HALÁSZ Á. 12/6, Molnár M. 5/3, HARLER 20, JUHOS 12, HORTI 18/6. Csere: Bíró O. 2, Tóth N. 6, Bíró L. 4, Németh A. 2, Antóni 6. Vezetőedző: Juhász Olivér.

Vasas: Moravcsik 7, Fekete V. 6/6, Radics 8, Kelemen Á. 6, BAGÓ 14. Csere: Andrássy 6/3, Dormán, FARKAS A. 9, Pleesz, Marcikic 6, Cseh B. Vezetőedző: Ziagkos Evangelos Vaghelis