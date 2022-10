A két újonc csatájára nagy reményekkel jöttek ki a mislenyi szurkolók, hiszen a Mosonmagyaróvárt meg is előzhették volna a kék-fehérek. A csapatnak a találkozó első tíz perce után volt is néhány kósza lövése, de összességében az MTE volt a veszélyesebb.

A 33. percben aztán Kosznovszky elvesztett labdájából rohamozhattak a vendégek, s gyors támadásukat gól is koronázta. Szalka lőtt húszról, s a vetődő Lékai kezéről a kapu jobb oldalába pördült a labda.

Ettől össze is esett a Misleny, de ott volt a szünet, hogy Szekeres Zoltán összeszedje sajátjait. Úgy is jöttek ki a pihenőről, hogy mindent megtettek az egyenlítésért, mégis a vendégek találtak be ismét. A 60. percben egy szabadrúgást fejelt estében a kapuba Debreceni. A második góltól szétestek a hazaiak, s hibát hibára halmoztak, így Tóth László is betalált kétszer.