Nagy banzáj várható hétfőn este a Lauber Dezső Sportcsarnokban, ugyanis a többszörös magyar bajnok és kupagyőztes Haladás VSE második számú csapata látogat el Pécsre, hogy megmérkőzzön a hazai pályán még veretlen PTE-PEAC futsalcsapatával. Ráadásul a szervezők mindent megtesznek annak érdekében, hogy pécsi szurkolóktól legyen hangos a lelátó.

Ami az NB II. Nyugati-csoportot illeti: mindkét alakulat nyolc-nyolc meccset vívott ez idáig az idei szezonban, a győzelmek száma is megegyezik (5-5), azonban a szombathelyi klub két döntetlennel többet gyűjtött, így két ponttal jobban áll. Két találattal többet is kapott a Szombathely, azonban mellettük szól, hogy tizenhárommal többet is szereztek.