Lőrinc Antal vezetőedző is épp ezért inkább előretekint: – Bár pár apróbb sérülés ellenére minden játékosom hadra fogható, biztosan változtatunk a kereten. Az utóbbi találkozók stabil védekezéséről a támadásokra, a góllövésre helyezzük át a hangsúlyt, egyre fontosabbá válnak ugyanis a pontok. A Cegléd hasonló erőt képvisel, mint mi, de videókat is elemezve jól felkészültünk a játékukból, így itthon mindenképpen győzelemre készülünk. Ha sikerül, a tabellán is eléjük kerülhetünk – vetítette előre a vasárnap 15 órakor a Várkői stadionban rájuk váró meccs esélyeit.