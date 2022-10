A Kozármislenynek, bár győzelmet aratott hétvégén, most még nagyobb erőket kell mozgósítania az újabb sikerhez, hiszen a Békéscsaba jóval masszívabb erőket képvisel, mint a sereghajtó Dorog, ahonnan menesztették is a találkozó után Fenyvesi Lászlót. Persze a lilák sem verhetetlenek, amit a tabella is jól ábrázol, egy siker pedig azt is jelentheti a kék-fehérek számára, hogy kilépnek a veszélyzónából, s még a Lőrincet is üldözőbe vehetik. Az elmúlt két alkalommal, a 2016/2017-es szezon során oda-vissza, hét gólt is szerezve verte a Csaba a Mislenyt.

A PMFC közben a Balaton partjára tesz látogatást, ahol még a két megyei riválisnak is segíthet, hiszen épp köztük helyezkedik a Siófok. A pécsieket viszont sokkal inkább foglalkoztathatja most az a helyzet, amibe a hétvégi győzelemmel keverték magukat. Ha egyetlen egy ponttal többet szereznek ma, mint amennyit az MTK tud, vezetni fogják a tabellát. Az pedig egyértelmű, hogy nem most vesztenék el veretlenségüket. Tavaly előtt kétszer is legyűrte a Siófokot a Pécs, de az elmúlt idényben csak egy pont járt neki.

– Nagyon jó barátom az edzőjük – kezdte Weitner Ádám, a PMFC trénere. – Tavaly remekül szerepeltek, és a csapatépítésben is előrébb tartanak, mint mi. Jól fociznak, jó a csapatjátékuk. Nekünk most az a fontos, hogy frissek legyenek a játékosaink. Utaznunk is kell, közel is van a két meccs egymáshoz, de bízom a csapategységünkben, a mentalitásunkban és a fegyelmezettségünkben, amivel sikeresen megvívhatjuk ezt a találkozót!

A szerdai program: Csákvár–Szentlőrinc, Soroksár–Ajka, Nyíregyháza–MTK Budapest, Mosonmagyaróvár–Budafok (mind 15.00), Győr–Gyirmót (17.00), Kozármisleny–Békéscsaba, Siófok–PMFC, Szombathely–Kazincbarcika, Diósgyőr–Dorog (mind 18.00).