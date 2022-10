– Milyen most a lőrinci öltöző?

– Amióta itt vagyok, a légkörrel soha nem volt baj, valamint minőségben is fejlődtünk. Örülök, mert bátran és szép, élvezhető focit játszunk. Talán ez is hozta meg nekem ezt a négy gólt. Ha csak egy ember jó, nem válthat világot. Most úgy érzem, a csapat jó, és ez engem is felemel.

– Ezek szerint önnek az is sokat számít, hogy a szurkolók élvezzék, amit láthatnak?

– Nagyon fontos számomra, hogy a szurkolók jól szórakozzanak. Sokkal jobb, ha a csapatunk jó focit játszik, mintha egynullákra nyernénk, de élvezhetetlen meccseken. Elég sok gólt lövünk, ami nagyon pozitív. A tavalyihoz képest jobbak vagyunk, remélem, ezt tudjuk is tartani. Szurkolók nélkül nincs foci. Jó érzés, hogy nekik is játszhatunk. Mindig ott maradnak, tapsolnak, lepacsizunk. Nem vagyunk a legtöbben, de akik kijárnak, azoknak a legnagyobb tiszteletem. A klub lehetőségeihez és pozíciójához képest mindig szép számmal kilátogatnak.

– Hogyan látja, mit érhet el az idényben a csapat miután most is jó pozícióban vannak?

– Tavaly is kérdezték tőlem ezt, amikor volt egy jó időszakom, de akkor nem sült el jól a válasz. A cél egyértelműen a bennmaradás, de titkon én az első tízbe várnám magunkat az eddigi forma, és az alapján, amit magunktól és másoktól is láttam. Nagyon örülnék, ha ez sikerülne, és reális cél is lehet.