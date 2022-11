Ráadásul a házigazdák soraiban korábbi NB II.-es, sőt, élvonalbeli labdarúgókkal is farkasszemet kell nézniük, és éppen az ellenfél utolsó idénybeli hazai, tehát nyilván fokozott küzdőszellemmel felvértezett bajnokiján.

A pécsiek taktikája ezzel együtt nem a bunkervédekezésre épül, ebből a különösen nehéz meccsből is a legtöbbet, ha lehet, pontot szeretne kihozni a csapat, ígéri a mesterük. Ebben segítségükre lehet egy kis frissítés is, így az eddig kevesebb szerephez jutó focisták is több bizonyítási lehetőséget kaphatnak.