Ha csak a tabellából indulunk ki, azt mondhatnánk, hogy ezúttal már-már kötelező győzelemre kellene készülnie a PVSK-nak, hiszen a három ponttal utolsó előtti Ajka érkezik hozzá ma 13.30-ra. Ez azonban jelen pillanatban abszolút nem így van, mivel egy sérüléshullám sújtja a pécsieket, a csapat teljes belső tengelye harcképtelenné vált.

– Természetesen így is a győzelemre törekszünk, és bízunk is benne, hogy sikerül majd. Ismételten alapemberek dőltek ki a csapatból, ráadásul az eredményesség szempontjából nagyon érzékeny helyekről. Sajnos, az utánpótlásból nem tudok senkit mozgósítani, mivel U19-es csapatunk mérkőzésére velünk egy időben kerül sor. Minden rossz ellenére bízunk a győzelemben, mint mindig, minden meccset, ezt is meg szeretnénk nyerni – mondta Győrki Ákos vezetőedző a klub honlapjának.