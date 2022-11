Behívták az U21-es magyar válogatottba a HR-Rent Kozármisleny középpályását, Kosznovszky Márkot, aki Szalay Szabolcs, Mario Lucas Simut, Szabó Bálint és Alaxai Áron mellett először bizonyíthat a korosztályos nemzeti csapatban.

– Folytatjuk a csapatépítést, ennek részeként néhány új játékost is kipróbálunk az előttünk álló egy hétben – mondta az mlsz.hu-nak a kerethirdetést követően a pécsi ikon Gera Zoltán. – Továbbra is törekedtünk arra, hogy elsősorban a rendszeresen játszó futballistákat hívjuk meg a keretbe, még ha ezen a téren volt is némi visszaesés szeptember óta, ugyanis kevesebbet játszottak klubcsapataikban a szóba jöhető labdarúgók. Két különböző stílusú ellenfél vár ránk Törökországban, az azeriek is magas szintet képviselnek, fizikálisan erősek, a dán válogatott pedig egy igazi európai topcsapat, melynek tagjai közül jó páran már a Bajnokok Ligájában is szerepeltek. Ennek megfelelően a második meccs igazi erőfelmérő lesz számunkra, lemérhetjük, hogy tíz hónappal az első Eb-selejtezők előre hol tartunk a kontinens egyik élcsapatához képest.

November 17-én Azerbajdzsán korosztályos csapatával, november 20-án pedig Dániával játszanak a törökországi Belekben.

Az U21-es válogatott kerete:

Kapusok:

Hegyi Krisztián (West Ham United)

Molnár Zsombor (Dorog)

Auerbach Martin (Csákvár)

Védők:

Szabó Alex (Bp. Honvéd)

Balogh Botond (Parma)

Alaxai Áron (Csákvár)

Iyinbor Patrik (Vasas)

Debreceni Ákos (Siófok)

Középpályások:

Kállai Kevin (Mezőkövesd)

Szabó Bálint (Újpest FC)

Bényei Ágoston (DVTK)

Kosznovszky Márk (Kozármisleny)

Mario Lucas Simut (Haladás)

Kata Mihály (MTK Budapest)

Bocskay Bertalan (Bp. Honvéd)

Komáromi György (Puskás Akadémia)

Benczenleitner Barna (ETO FC)

Támadók:

Vancsa Zalán (Lommel)

Kocsis Dominik (Bp. Honvéd)

Kovács Mátyás (MTK Budapest)

Tóth Milán (Sturm Graz II)

Szalay Szabolcs (ZTE)

Horváth Krisztofer (DVSC)

Katona Bálint (Kecskeméti TE)