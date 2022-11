Gyorsan megadta a Pécsvárad–Komló rangadó alaphangját, hogy a 21. percben büntetőhöz jutottak a hazaiak, azt pedig Koronics értékesítette is. Nem sokkal később aztán Havasi is beköszönt, így szinte lezárva a meccset. Természetesen a bányászok azért nem adták fel, s a 66. percben ők is kiharcoltak egy tizenegyeset, amit Tóth Adrián küldött a hálóba. Ezt követően viszont nem tudták a vendégek megtenni azt a lépést, amivel pontot szerezhettek volna.

Pécsvárad–Komló 2–1 (2–0)

Labdarúgó Baranya megyei I. osztály, 14. forduló.

Gólszerzők: Koronics (21. – büntetőből), Havasi (27.), ill. Tóth A. (66. – büntetőből).

A Mohács a Sellyét fogadta, de nem volt igazán jó vendéglátó, hiszen félidőnként kettőt berámolva üres kézzel hagyta távozni látogatóját.

Mohács–Sellye 4–0 (3–0)

Labdarúgó Baranya megyei I. osztály, 14. forduló.

Gólszerzők: Vég B. (18., 72.), Károly V. (38.), Müllerlei (62.).