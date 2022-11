November 5., szombat, 11.00

PTE PEAC II.–Szentlőrinc II.

Jó iramú, izgalmas mérkőzésre lehet számítani a hétvégén Pécsen, ugyanis két fiatal alakulat mérkőzik meg egymással, akik minden meccsen szeretnék bizonyítani, hogy idővel az első együttesben is lehet rájuk számítani. A házigazda jobban szerepel ez idáig az idényben, igaz, alkalmanként a harmadosztályban vitézkedő brigádból is visszajátszanak labdarúgók, hogy segítsenek. Mindenesetre Szolga Gorán sem lehet teljesen elégedetlen, ugyanis ő rendelkezik a legfiatalabb kerettel, és még így is számtalanszor sikerült megnehezíteniük a nagyok dolgát.



November 5., szombat, 13.30

Pécsvárad–PVSK

Öröm ebben az időszakban Pécsváradon meccsekre járni, ugyanis már múlt héten is magas színvonalú találkozót vívtak a Dr. Kófiás Mihály Városi Sporttelepen, ráadásul ismét két kiváló együttes feszül egymásnak. A házigazda legutóbb a bajnokaspiráns Mohács ellen maradt alul, így bőven volt a héten feladata Varga Lászlónak, hiszen a PVSK ellen sem számíthatnak sétagaloppra. A pécsi klub ugyan gyűjtött egy kis önbizalmat, miután otthon tartotta a három pontot a Szentlőrinc II. ellen, ahol több NB II.-es labdarúgó is pályára lépett, de most ismét mindent be kell vetni a siker érdekében.

Varga László, a Pécsvárad vezetőedzője: – Sajnos a mohácsi mérkőzésből nem jöttünk ki jól, a második félidőben gyenge játékkal kiengedtük a kezünkből a mérkőzést. A PVSK szintén jó játékosokból álló élcsapat, komoly szakmai stábbal. A pillanatnyi forma fog dönteni a találkozó kimeneteléről, de számunkra csak a győzelem az elfogadható.

Mink Olivér, a PVSK vezetőedzője: – Háromesélyes találkozóra számítok. Két játszós csapatról van szó, szóval biztosan jó mérkőzés lesz. Szerencsére jó a közösség, jó a társaság, mindenki hadra fogható. Önbizalommal megyünk Pécsváradra és készen állunk a kihívásra. A legfontosabb dolog, hogy élvezzük a futballt, továbbá ne görcsöljük túl a játékot, és mindvégig fegyelmezetten és precízen szerepeljünk.





Mohács–Kétújfalu

Jöhet Dávid és Góliát csatája, ahol sok jóra aligha számíthat a Kétújfalu. A sereghajtó ugyan rápihenhetett a hétvégi összecsapásra, míg a listavezető egy igencsak nehéz sorozatot pipált ki, de szinte nem is lehet elképzelni, hogy a négy kapott, illetve huszonnégy lőtt gólnál járó éllovas pontokat hullajthat hazai környezetben a borzasztó mutatókkal rendelkező vetélytársa ellen. Persze a lehető legnagyobb hibát akkor követné el Kvanduk János legénysége, ha félvállról venné az ütközetet, ugyanis küzdeni akarásból egyszer már jelesre vizsgázott a Kétújfalu, mikor is kilenc emberrel megszerezte szezonbéli első pontját a Szentlőrinc második számú csapata ellen.



November 6., vasárnap, 13.30

Villány–Sellye

Egy hete talán még azt sem tudtuk volna megmondani, hogy melyik együttes lehet az esélyesebb a győzelemre, azonban azzal, hogy a Villány a múlt héten hatalmas skalpot gyűjtött be, hiszen legyőzte a bajnokaspiráns Komlót, bizony a legtöbben hazai sikert jósolnak. A nehézkes villányi szezonkezdet után nem sokan gondolták azt, hogy a szezon ezen szakaszában egy esetleges győzelemmel dobogóközelbe kerülne a klub. A Sellye is diadallal hangolt a párharcra, de Takács Ferencnek orvosságot kell találnia arra, hogy ha támadóját, Jónás Gergőt semlegesítik, akkor is legyen valaki, aki szórja a gólokat.



Nagykozár–Lovászhetény

Az újonc ugyan elcsent egy pontot legutóbb Siklóson, de még mindig hiányzik az a plusz, amivel kiegyensúlyozott teljesítményre lennének képesek. Ráadásul most rossz­kor lesznek rossz helyen, hiszen a Lovászhetény érkezik, amely ott liheg az éllovasok nyakában, még úgy is, hogy az előző körben kikapott a bólyi alakulattól. Így tehát maradt hiányérzet a csapatban, a gólzsákot szeretnék kiszakítani, hogy tovább tapadjanak. Ráadásul külön motiváló, hogy a PVSK rangadóra készül, ahol ha alulmarad, a lovászi gárda pedig győz, akkor Bíró Ferenc legénysége feljöhet a negyedik helyre.



Bóly–Szederkény

Nincs jelenleg együttes, amely jobb formában lenne, mint a Bóly. Hétről hétre parádésan teljesít Keibl Ede gárdája, ráadásul sorra gyűjti a nagy skalpokat. Nehéz menet vár ezúttal a csapatra, ugyanis a mindig kiszámíthatatlan Szederkény lesz az ellenfél, amelynél kiszámíthatatlan, hogy épp milyen játékosállománnyal száll harcba. Plusz igencsak felkúszott a tabella közepéig, így a formával sincs különösebb probléma. A mutatók alapján tehát a házigazda az esélyesebb, de a Szederkény bármikor képes lehet meglepetést okozni.



Szabadnapos lesz: Sport36 Komlói Bányász, valamint a Siklósi FC.



Megye I.