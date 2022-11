November 26., szombat, 11.00

PTE PEAC II.–Nagykozár

Az újonc nem bírt különösebb meglepetést okozni az őszi bajnokságban, azonban ebben a naptári évben utoljára minden esélye megvan arra, hogy megszerezze idénybéli második győzelmét. Igaz, a PTE PEAC második számú csapata sok kellemetlen pillanatot okozott már ellenfeleinek, így nem is csoda, hogy a tabella közepén tanyázik, de nem sikerül kiegyensúlyozott teljesítményt produkálnia Molnár Gábor legénységének, így ellenük felszívhatják magukat a vetélytársak.



November 26., szombat, 13.00

Komló–Kétújfalu

Gyakorlatilag egy levezető mérkőzéssel zárhatja az elmúlt időszakot a Sport36 Komlói Bányász, hiszen a sereghajtó Kétújfalu ellen léphet pályára a hétvégén, méghozzá hazai környezetben. Nagy Gábor alakulata egy eredménytelen szérián van túl, ahol a klub mindössze egyszer volt eredményes, így bizonyára fényezik már a góllövő cipőjüket a hazai labdarúgók. A Kétújfalu inkább feledné a szezon első részét, de még nagy szükség lesz a védelem megszervezésére, mert különben méretes zakóval lehetnek gazdagabbak.



PVSK–Bóly

Nem is lehet kérdés, hogy az AutóCity Volkswagen Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság tizenötödik fordulójának rangadóját ezúttal Pécsen rendezik. A bajnoki álmokról talán már letett a pécsi brigád, de a Bóly a legtöbb ember legnagyobb meglepetésére parádésan teljesít, így már nem túlzás azt állítani, hogy egyik nagy kihívója a bajnokaspiráns mohácsi együttesnek. Két hasonlóan jól védekező csapatról van szó, ráadásul lőtt gólokat tekintve is hasonlóképp állnak. A számok, illetve a mutatók alapján egy döntetlen reális lenne, de biztosak lehetünk abban, hogy mindkét labdarúgócsapat három ponttal szeretne pihenőre vonulni.

Toma Árpád, a PVSK vezetőedzője: – Amikor elvállaltam ezt a szerepkört a felnőttcsapatnál, akkor az volt a célkitűzés, hogy minél jobb eredményeket érjünk el a hátralévő mérkőzéseken, konkrétan az, hogy mindhármat nyerjük meg. Ezt is várom el a játékosaimtól és magamtól is. Nem lesz könnyű ­meccs, hiszen a Bóly ebben a szezonban kimagaslóan szerepel. Kilenc találkozót nyertek egymás után, ez pedig nem lehet véletlen, valamit igencsak jól csinálnak. Célunk az, hogy ezt a sorozatot megtörjük, és megnyerjük az utolsó őszi párharcunkat.

Keibl Ede, a Bóly vezetőedzője: – Itt a őszi szezon végén kicsit fáradtan és sérülésekkel tűzdelve, de annál nagyobb elánnal várjuk a hétvégi mérkőzést. A PVSK egy nagyon jó csapat, így biztosan nehéz mérkőzés elé nézünk, de a szenzációs sorozatunkat szeretnénk folytatni, és győzelemmel menni a téli pihenőre.



November 27., vasárnap, 13.00

Szederkény–Villány

A Villány amilyen rosszul kezdett, olyan jól áll most. Tetszetős sorozatot tudhat maga mögött Kósa Zoltán legénysége, még úgyis, hogy legutóbb csupán egy pontot tartott otthon a Lovászhetény ellen. A Szederkény is megtalálta a sikerhez vezető utat, igaz, gyakran útmutatást adnak az NB II.-ből visszajátszó spílerek is, de ez semmit nem von le az együttes érdemeiből. A két klub között csupán öt pont van a Villány javára. A házigazda egy diadallal feljönne ellenfelére, ráadásul igencsak sűrűvé tenné a mezőnyt, míg a vendégcsapat a dobogó közelébe érne, ahol azért már nyugodt szívvel lehetne téli álmot aludni.



Siklós–Mohács

A Mohács ebben a mezőnyben világbajnoki szinten futballozik, így nem is csoda, hogy nem talált még legyőzőre. A siklósi együttes próbálja megfékezni a listavezetőt 2022-ben utoljára, de az előjelek nem túl biztatóak, hiszen utolsó öt összecsapásán húsz alkalommal kapitulált a Siklós. Kvanduk János legénysége pedig hihetetlen számokat produkál, s vélhetően tovább nyújtaná az elmúlt hetek pazar sorozatát, így nem veheti félvállról a párharcot, hiszen láttunk már karón varjút.



Sellye–Pécsvárad

A Pécsvárad fáradtabban várhatja a hétvégi ütközetet, ugyanis szerdán még a Lovászhetény ellen kellett helytállnia, de Sellyén talán könnyebb meccsre számíthat. A sellyei klub a szezon kezdetén talán jobb idényről álmodott, de nagy skalp lenne, ha az egyik bajnok­aspiránst sikerülne lenullázni hazai környezetben.



Szabadnapos lesz: Szentlőrinc II., Lovászhetény.



Megye I.