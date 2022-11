Az öt dupla fordulóból hármon hibátlanul teljesített a PTE-PEAC Mighty Bulls férfivízilabda-csapata az OB II. Nyugati csortjában, így hat meccs után hat győzelemmel, 98–38-as gólkülönbséggel áll a tabella élén. A neheze persze csak a négy csoport legjobbjaiból kialakuló nyolcas középszakaszban, és ha onnan is továbblépnek, a négyes fináléban vár majd a legutóbbi két bajnokságban egyaránt ezüstérmes egyetemistákra. Már nevükben, hiszen a valóban a csapat gerincét adó hallgatók mellett sok volt PTE-s, illetve a PVSK és a PSN Zrt. Sportiskola teljes edzői kara is tagja csaknem 50 fős keretüknek – egészséges korosztályi rivalizálást is csempészve ezzel a Vörös Tamás és Krizsán András edzők által dirigált játékba.

Az eddigi eredmények. 1. forduló, Dunaújváros:

Nagykanizsa – PEAC 6–17

A PEAC góllövői: Galambos 6, dr. Labossa 3, Krizsán 2, Gergó 2, Pászti, Varga, Majnik, Horváth G.

PEAC–Sopron 7–6

G.: Berényi 2, Horváth M. 2, Czigány, Ruszka.

2. forduló, Balatonfűzfő:

Uni-Győr–PEAC 7–16

G.: Galambos 7, Krizsán 3, Németh 2, Gergó, Majnik, Nagy, Horváth L.

Dunaújvárosi Főiskola–PEAC 7–21

G.: Uzsák 3, Galambos 3, Majnik 3, Krizsán 2, dr. Labossa 2, Németh L. 2, Nagy 2, Gergó, Korb, Németh B., Horváth.

3. forduló, Győr

Balatonfűzfő–PEAC 4–17

G.: Horváth G. 4, Varga 3, Németh L. 3, Galambos 2, dr. Labossa 2, Gergó, Majnik 1, Németh B.

PEAC–Nagykanizsa 20–8

G.: Majnik 4, Gergó 3, Galambos 3, Horváth G. 3, Krizsán 2, Németh L. 2, Pászti 1, dr. Labossa 1, Németh B.