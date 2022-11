Utóbbi kapcsán futott bele kisebb pofonba múlt vasárnap itthon a PEAC a Paks II. ellen, ám a szakvezető úgy látja, csapata a vereségből is tanult és képes építkezni. Az idény végéhez közeledve már nem az erősítésre, hanem a frissítésre, a taktika csiszolására, a mentális felkészítésre helyezik a hangsúlyt. Ennek szellemében most is szó szerint pontvadászatra indulnak, és az egyébként nagyon erős MTK ellen is mellettük szólhat, hogy bátor, felszabadult, nyomás nélküli meccsen futballozhatnak vasárnap 13 órakor.