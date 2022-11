A verseny során a szélirány változásai miatt többször pályát kellett állítaniuk a szervezőknek, majd gyengült és teljesen el is állt a szél, így futamok halasztása is szükségessé vált. Aztán a másnapra csak megérkező nyugati szélben már valóban vízre tehették a modelleket, a verseny végén pedig, talán a helyismeretnek is köszönhetően hazai győztest is ünnepelhettek.

A pécsi eredmények. IOM hajóosztály országos bajnokság: 1. dr. Csóka László (PÉMK), 2. Székely Antal (PÉMK).

Hungarian IOM Open: 3. dr. Csóka, 6. Székely.