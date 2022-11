A PVTC tíz esztendős teniszezője, Ungvári Nóra a közelmúltban Rafa Nadal Teniszakadémián bizonyíthatta tehetségét, de ebben nagy érdeme van Boris Beckernek is.

A PVTC mindössze tíz esztendős tehetsége, Ungvári Nóra a „Kinder Joy of Moving” sorozat magyarországi győzteseként eltölthetett öt napot a Rafa Nadal Teniszakadémián, a Mallorca szigetén található manacori teniszcentrumban.

A hazai versenysorozat tíz állomásból állt, ahol az abszolút győztesek jutalma volt a mallorcai élmény. Az utazók listájára négy versenyző került: egy tíz év alatti lány és fiú, valamint egy tizenkét év alatti lány és fiú.

Az U10-es korosztályban tehát a lányoknál Ungvári Nóra képviselte Magyarországot a 14 ország, 30 teniszezőjét felvonultató fináléban. A baranyai tehetség a negyeddöntőig menetelt, ahol egy ki-ki meccsen rövidítésben alulmaradt olasz ellenfelével szemben. A szervezők nagy figyelmet fordítottak arra, hogy a résztvevő gyerekek minél több élménnyel távozzanak, ezért több versenyszámot is indítottak: volt vegyespáros más nemzetek teniszezőivel karöltve, sőt, még a szülőket is bevonva szülő-gyerek páros küzdelmet is rendeztek.

– Egy életre szóló élmény volt számára Magyarországot képviselni ezen a nemzetközi tornán, ahol Toni Nadal, Rafael Nadal nagybátyja, aki egyben edzője, köszöntötte és motiválta a tenisz palántákat – nyilatkozta lapunknak Nóra anyukája.

Mint megtudtuk, a pécsi sportoló már ötéves kora óta teniszezik a Pécsi Városi Tenisz Club kötelékében. Rendszeresen nyomon követi a hazai és a nemzetközi teniszversenyeket, példaképei között pedig Rafael Nadalt, Roger Federert, valamint a fiatal generációból Carlos Alcarazt és Amanda Anissimovat emlegeti. Három esztendeje versenyszerűen játszik, ráadásul már számtalan első helyezést is bezsebelt. Igaz, ebben igencsak nagy érdeme van Boris Beckernek, Ungvári Nóra kutyusának, aki rendszeres sétával nap mint nap hozzájárul gazdája lábizmának növeléséhez.