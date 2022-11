E-sportoló egyetemistának kínál sportösztöndíjat a Betme Entertainment Kft. és a Pécsi Tudományegyetem (PTE) egy teljesen egyedi kezdeményezés keretében. A pályázat nyertese több százezer forint készpénzt nyerhet el, az összeget szabadon felhasználhatja.

Az e-sport a digitális világ egyik újdonsága, alapvetően formálja át a fiatalok hétköznapjait. Ma még csak szórakozás, de nagyon könnyen válhat meghatározó hobbivá, vagy akár karriercéllá. A PTE eddig is érzékenyen és tudományos alapossággal szolgálta ki a modern igényeket. Ezt az e-sport területén folytatott erőfeszítések is jól mutatják: a PTE az első egyetem, amely az e-sport (pop)kulturális, jogi, sportgazdaságtani és gyakorlati aspektusait is bemutatja egy tantárgy keretében a hallgatóknak.