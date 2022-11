A férfiak mezőnyében négy kiválóság volt érdekelt, ráadásul hárman hengereltek is. Kistantal Botond szlovák, Jilly Ádám horvát, míg Savay Sándor Zalán olasz ellenfelét hagyta hoppon. Nagy Botond is mindent megtett cseh vetélytársával szemben, de a második helyen kiemelt teniszező jobbnak bizonyult (4:6, 1:6).

A hölgyeknél is van ok az örömre, ugyanis öt magyar tehetség is a negyeddöntőbe küzdhet tovább. Bartha Panna eddigi legnehezebb meccsét játszva is szép győzelmet aratott (7:5, 6:3), míg Szabó Bak Norina és Bíró Melinda is könnyen túljutott riválisán. Fenyves Gréta honfitársát golyózta ki, Nemcsek Gréta pedig idő előtt lépett tovább, hiszen cseh ellenfele feladta az összecsapást.

Párosban a hölgyeknél az elődöntőben ott van Bíró Melinda-Szabó Bak Norina kettőse, akikre egy cseh duó vár, de Giosanu Benke Izabella is érdekelt lett teniszezővel az oldalán. A fiúknál is lehet szorítani, már ami a páros küzdelmeket illeti, ugyanis Bakonyi Dávid és Jilly Ádám a döntőbe jutásért léphet pályára.