A Czigler Bella, Horváth Csenge, Kristóf Szinta Déva, Hefner Laura, Rábel Gréta összetételű brigád a 2014-2015-ben születettek versenyében óriási sikert ért el, a dobogó legfelső fokára állhatott.

– A lányok nem hiába edzettek és gyakoroltak az utóbbi hetekben mindennap, két csaknem hibátlan gyakorlattal magyar bajnokok lettek – kezdte nyilatkozatát Hesz Zoltán, a Pécsi RGSE elnöke. – Edzőik, Ekaterina Dologa, Hesz Dominika és Dörnyei Réka büszkék lehetnek rájuk, hiszen budapesti egyesületek előtt hoztuk el az aranyérmet. Ez is jelzi, hogy már most több tehetséges kis gyermek sportol az egyesületben, akik a jövő junior válogatottjai lehetnek majd. Igyekszünk olyan edzés körülményeket biztosítani, hogy hasonlóan a korábbiakhoz, az ő álmaik is valóra válhassanak.

A serdülő buzogány csapat szintén remekelt, ugyanis bronzéremmel térhetett haza, míg a gyermek korosztályú együttes negyedikként végzett.