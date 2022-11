Hosszú idő után hazai környezetben ismét nyert a PEAC női röplabdacsapata, ráadásul még csak szettet sem vesztett az NB II. alapszakaszának nyolcadik körében a hasonló erőkkel bíró SZoESE ellen.

Az eredmény ugyan csalóka, ennél keményebb, kiegyensúlyozottabb párharcot vívtak az együttesek, azonban a végeredmény a legfontosabb. Az első etapban rá is húztak az alakulatok, ugyanis sokáig fej-fej mellett haladtak egymás mellett, de higgadtabb maradt a házigazda. A folytatásban is tartotta a lépést a SZoESE, de a PEAC győzedelmeskedett.

Eredmény: PTE-PEAC–SZoESE 3:0 (26–24, 25–23, 25–21)



A baranyai férfiak úgy állhattak parkettre hétvégén, hogy korábban még nem hibáztak a szezon során. Nos, a szériát tovább nyújtják, hiszen az ELTE csarnokában négy szettben verték a SZoESE, valamint az Eszterházy SC csapatát is, így egyedüliként veretlenek.

Eredmények: SZoESE–PTE-PEAC 1–3, PTE-PEAC–Eszterházy SC 3–1.

Szabó Tamás, a PEAC vezetőedzője: – Az első kettő szettben nem tudtuk a saját játékunkat játszani, így minden pontért meg kellett küzdenünk a SZoESE ellen. A harmadik és negyedik szettben már megtaláltuk a saját ritmusunkat. A Szombathelyi csapat nem adta magát könnyen, nagyon „melós” mérkőzés volt. Az Eszterházy ellen nagyon jó találkozót játszottunk. Minden játékosnak tudtam biztosítani a játéklehetőséget, ráadásul mindenki pozitívan szállt be az összecsapásba.