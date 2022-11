Pörgősen kezdett a Szentlőrinc a Soroksár ellen, gyorsan be akart egy gólt gyötörni, hogy aztán már nyugodtan futballozhasson. Azonban az is jól látszott már a találkozó elején, hogy a fellépő hazai védők között precíz passzokkal megtalálja Lipcsei Péter alakulata a réseket. Kovács Marcell állta a sarat az első nagy rohamoknál, és a védői is kisegítették, amikor kellett, egy gyors ellentámadásból pedig Halmai meg is szerezte a vezetést a vendég együttesnek. Bese esélytelen volt vele szemben.

A Soroksár a gól után szinte azonnal duplázhatott is volna, de Bese bravúrokkal megőrizte az esélyt a hazaiaknak. Ez viszont nem volt elég a sikerhez, hiszen Lovrencsics Balázs és Halmai beindulásaival nem tudtak mit kezdeni. A második játékrész közepén így mégis megduplázta előnyét a vendég csapat, Halmai egy szépségdíjas góllal zárta rövidre az érdemi kérdéseket. A hazaiak hiába mentek a szépítésért, semmi nem akart nekik összejönni. Tipikusan az a meccs volt, amit ha holnapig játszanak, talán akkor se szereznek gólt.

SZENTLŐRINC–SOROKSÁR SC 0–2 (0–1)

Labdarúgó NB II., 15. forduló. Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 250 néző. Vezeti: Csonka Bence (Aradi József, Baghy Csaba).

SZENTLŐRINC: Bese – Lénárt, Keresztes, Nagy Zs., Farkas M. – Németh E. (Papp G., 76.), Török L. (László D., 59.) – Szabó M., Daróczi (Filipovics, 76.), Rétyi (Vidnyánszky M., 59.) – Grumics (Mervó, 68.). Vezetőedző: Jeremiás Gergő

SOROKSÁR: Kovács M. – Króner, Valencsik Kékesi, Csontos D. – Haris, Nagy O. – Halmai Á., Lőrinczy (Erdélyi L., 90.), Hajdú R. – Lovrencsics B. (Köböl, 82.) Vezetőedző: Lipcsei Péter

Gólszerző: Halmai (24., 72.)