A hétvégén tíz csapat utoljára lépett pályára a Dárdai-csoport őszi idényében, így már azt is lehet tudni, mely együttesek telelnek a dobogón.

A Szajk bombaformában fejezte be a hajszát, ráadásul csak egyszer talált legyőzőre, így igencsak eredményes időszakon van túl. A második helyen tanyázó Sátorhely kiütötte ellenfelét hazai környezetben, míg a Dunaszekcső is tartja a lépést, miután egy kemény csatában elvitte a három pontot Borjádról. A Babarc is hozta a meccsét, így nagyon izgalmas tavasz elé nézünk.

A hétvégén tehát ebben a csoportban már csak a Borjád–Palotabozsok összecsapást rendezik.

Czibulka-csoport (13 csapat), 12. forduló: Bogád–Hosszúhetény 2–3, PTE PEAC III.–Kökény 1–2, Egerág–Gyód 3–3, Bányász–Sásd 1–0, Szalánta–Orfű 4–0, Hidas–Újpetre 0–2.

Az élmezőny: 1. Hosszúhetény 27 pont, 2. Bogád 25, 3. Egerág 23.

Csík-csoport (10), 11. forduló: Lakócsa–Baksa 0–2, Hobol–Kishárságy 4–1, Szigetvár–Nagydobsza 3–0.

Az élmezőny: 1. Misinai Sasok 19 pont, 2. Vajszló 17, 3. Szigetvár 12.

Dárdai-csoport (12), 11. forduló: Sátorhely–Magyarbóly 5–0, Borjád–Dunaszekcső 1–2, Báta–Szajk 2–6, Drávaszabolcs–Olasz 0–10, Babarc–Palotabozsok 3–0, Görcsönydoboka–Geresdlak 1–0.

Az élmezőny: 1. Szajki SE 30 pont, 2. Sátorhely SE 27, 3. Dunaszekcső 25, 4. Babarc BSE II. 25.