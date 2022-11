November 19., szombat, 13.00

Pécsvárad–Komló

Egy percig sem lehet kérdés, hogy ismét Pécsváradon rendezik majd az AutóCity Volkswagen Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság tizennegyedik fordulójának rangadóját, annak ellenére, hogy a Komló legutóbb kapott egy kijózanító pofont a Mohács ellen, ráadásul legutóbbi négy találkozóján csupán három pontot szerzett. A Pécsvárad ennél jobb formában van, az előző körben alaposan megszórta a sereghajtót, ráadásul külön motiváló lehet, hogy egy esetleges diadallal fellépne a harmadik helyre, így tovább tapadna az éllovasokra. Ahogy az ilyesfajta parázs összecsapásokon megszokhattuk már idén is, az egyéni húzások aranyat érhetnek, márpedig a hazai oldalon több ehhez hasonlóval büszkélkedhet a klub.

Varga László, a Pécsvárad vezetőedzője: – Természetesen a győzelem a célunk, ez nem is lehet kérdés, de a Komló mindenképp nagy erőpróba, ráadásul a pályával is meg kell küzdenünk, ugyanis a sok csapadék nem segített az állapotán.

Nagy Gábor, a Komló vezetőedzője: – Hasonlóképp készülünk, mint az előző mérkőzésre, a koncepció nem változott semmit. Sokat megmutatott az elmúlt találkozó, de eredménytől függetlenül ezen az úton megyünk tovább! A csapatnak nincs szégyenkezni valója, a múlt heti összecsapás eredménybeli különbsége pedig az én felelőségem. Ugyanazt a munkát folytatjuk tovább! Építjük a csapatot, fejlesztjük az egyéneket, az pedig, hogy a tabellán mit fog ez mutatni, az majd kiderül.



Mohács–Sellye

A Sellye fújhatott egyet a múlt héten, és valljuk be, ráfért a csapatra a pihenő. A gólszerzéssel a szezon eleje óta küszködik az alakulat, ráadásul a védelem sem muzsikál igazán jól, így fel kell kötnie a gatyáját Takács Ferenc legénységének, ugyanis az éllovashoz látogatnak, ahol velük ellentétben minden jól működik. Persze kapaszkodhat abba a sellyei brigád, hogy amíg regenerálódhattak, addig a Mohács rangadót vívott Komlón, és elég vékony kerettel szerepel az idei idényben Kvanduk János gárdája, így kérdés, miképp bírja erővel. Mindenesetre sokat már nem kell kibírni, két forduló, és jön a téli pihenő.

November 20., vasárnap, 13.00

Kétújfalu–PVSK

Toma Árpád vezetésével magabiztos győzelmet aratott a pécsi klub a PTE PEAC második számú csapata ellen, ennél jobb kezdetre pedig aligha lehet szükség. Hangolódással tehát nagy gond nincsen, de talán a szezon legkényelmesebb meccse elé nézhet a PVSK, hiszen a Kétújfalu sok érdemi momentummal még nem büszkélkedhet a 2022/23-as idényben. Ráadásul a pécsi együttes elég kevés gólt szerzett ez idáig, így trénerük vélhetően nem fogja majd vissza játékosait, hiszen van mit javítani a gólkülönbségen is.



Villány–Lovászhetény

A Villány legutóbbi négy meccsén nem talált legyőzőre, tehát Kósa Zoltán gárdája bizony elkapta a fonalat. A Lovászheténynek ez idő alatt becsúszott egy vereség, na de a bajnokaspiráns Bóly ellen, így szégyenkezni valója nem lehet. Sőt, csupán két pont van a két együttes között, tehát mindenképp egy hajtós, küzdelmes összecsapásra lehet számítani, ahol nagy eséllyel gólokból sem lesz majd hiány.



Nagykozár–Szentlőrinc II.

Ennek a két csapatnak nem sok babér termett az elmúlt időszakban, talán már a győzelem ízét is elfeledték, de most visszatalálhatnak a megfelelő útra. Mindkét brigád egyszer ünnepelhetett az idei idényben, azonban ellenfeleik jó ideje nem kímélik őket. Egy pont van a két együttes között, így egy győzelem aranyat érhet, na meg lendületet adhat a szezon hátralévő szakaszára, még ha két kör után véget is ér az őszi szezon.



Bóly–PTE PEAC II.

A PTE PEAC második számú csapatát rendszerint próbálják kiegészíteni NB III.-ban mellőzött játékosokkal, amivel igencsak megnehezítik a nagyok dolgát, de a siker elmarad. Ezúttal a bajnoki címért küzdő Bóly otthonába látogatnak, akik három pontra vannak az éllovastól, így nem férhet bele hiba, ha nem akarnak lemaradni a versenyfutásban. Formájukat tekintve erre nincs is sok esély, de láttunk már karón varjút, így érdemes résen lenni, hiszen a fiatal pécsi klub az esélytelenek nyugalmával léphet pályára.



Szabadnapos lesz: Szederkény, Siklós.



