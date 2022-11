Nagyobb találkozóval talán nem is zárulhatna a Czibulka mezőnye, hiszen a második helyen lévő Hosszúhetény idegenben állíthatja meg a listavezető Bogádot, ráadásul azzal élre is ugrana, így megnyerné az őszi szezont. A két legjobban védekező csapatról beszélhetünk személyükben, ugyanis az éllovas csupán nyolc gólt kapott, de a hetényi klub is csak kilencszer kapitulált. Ami a támadást illeti: a Bogád már negyven alkalommal ünnepelhetett, de a hosszúhetényi brigád is büszkélkedhet a harmincnégy szerzett találattal, na meg a veretlenségi szériával.

Nem kérdés, hogy mi a slágermeccs, de a Gyód egerági vendégszereplése is izgalmasnak ígérkezik, hiszen amíg a házigazda a harmadik helyen tanyázik, addig a Gyód öt pontra van az első pozíciótól.

Ugyan a megyei III. osztály Dárdai-csoportjában új fordulót már nem rendeznek, ezen a hétvégén még a teljes mezőny pályán lesz, hiszen egy korábban elmaradt kört, egészen pontosan a nyolcadikat pótolják az ide tartozó gárdák. Ráadásul a 4. Babarc és az 5. Palotabozsok rangadója is most vasárnap lesz.

A Csík-csoportban is zajlik az élet. A Szigetvár felléphet az első helyre, ugyanis a Vajszló és a Misinai Sasok alakulata sem lép pályára, így egy esetleges győzelemmel, márpedig a Nagydobsza ellen erre nagy sansz van, a tabella tetejére ugorhat az idény során először. Ez nem biztosíték arra, hogy listavezetőként is telel majd a klub, hiszen több elmaradt összecsapást is pótolnak majd az üldözők, de lenne miből meríteni a szezon további szakaszában.



Czibulka-csoport (13 csapat), 13. forduló

November 19., szombat, 13.00

Bogád–Hosszúhetény, PTE PEAC III.–Kökény.

November 20., vasárnap, 13.00

Egerág–Gyód, Bányász–Sásd, Szalánta–Orfű, Hidas–Újpetre.

Az élmezőny: 1. Bogád 25 pont, 2. Hosszúhetény 24, 3. Egerág 22.

Csík-csoport (10), 8. forduló

Nov. 20., vasárnap, 13.00

Lakócsa–Baksa, Hobol–Kishárságy, Szigetvár–Nagydobsza.

Az élmezőny: 1. Misinai Sasok 19 pont, 2. Vajszló 17, 3. Kishárságy 13.

Dárdai-csoport (12 csapat) 8. forduló

November 19., szombat 13.00

Sátorhely–Magyarbóly.

November 20., vasárnap 13.00

Borjád–DSE 2020, Báta–Szajk, Drávaszabolcs–Olasz, Babarc–Palotabozsok, Görcsönydoboka–Geresdlak.

Az élmezőny: 1. Szajk 27 pont, 2. Sátorhely 24, 3. DSE 22, 4. Babarc 22, 5. Palotabozsok 21.