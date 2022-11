Az elmúlt héten ismét tehetséges teniszezők ragadtak ütőt Baranyában, ugyanis Pécsen rendezték a Hotel Makár Open-ITF Word Tennis Tour Juniors J5 nemzetközi korosztályos teniszversenyt. A küzdelmeken 18 esztendős, illetve az alatti teniszezők mérhették össze tudásukat. A selejtezőben egyébként a hölgyeknél és a fiúknál is egyaránt 32-es tábla volt, ahol a négy győztes a főtáblán találta magát.

Igencsak színes, erős mezőny gyűlt össze, ugyanis összesen huszonkét országból érkeztek játékosok, köztük Amerikából, Csehországból, Szlovákiából, Romániából, de még Lengyelországból is. Mindennek ellenére a lányoknál a Pécs Városi Tenisz Club (PVTC) kiválósága, Bartha Panna első kiemeltként várhatta a tornát, aki korosztályában egyébként 97. helyen áll a világranglistán.

A pécsi sportember parádés évet tudhat maga mögött, hiszen futószalagon szállítja a ragyogó eredményeket, a jó formáját pedig sikerült átmentenie erre a tornára is, ugyanis még csak szettet sem vesztett, ráadásul a fináléban könnyed diadalt aratott honfitársa, Bíró Melinda ellen (6:2, 6:1).

– A héten már Ausztriában lépek pályára egy 15000 dolláros felnőtt versenyen, amit kemény pályán rendeznek. Emiatt is indultam el a Makáron, mert ez volt a felkészülésem erre a terepre. A küzdelmeket élveztem, mert szeretek a Makáron játszani. Egy jól szervezett torna volt – nyilatkozta lapunknak Bartha Panna.

A férfiaknál Győri Lóránt számított a legesélyesebbnek, aki az MTK tehetsége, de az indulók között ott volt a pécsi születésű Lackó Béla is, aki ugyancsak az MTK sportolója, valamint a párosban Grand Slam-győztes magyar teniszező, Temesvári Andrea fia, Visontai Milán is.

Nagy meglepetésre Győri már az első körben búcsúzott, de Lackó Béla és Visontai Milán is nagy küzdelemben alulmaradt első mérkőzésén. Mindenesetre így is szurkolhatott a közönség egy magyar teniszezőnek a döntőben, Kisantal Botondnak, azonban a cseh kiválóság, Doskocil Martin ezúttal jobbnak bizonyult (6:4, 6:2).

Párosban viszont ismét örülhetett a publikum, hiszen Bakonyi Dávid és Jilly Ádám nagy csatában legyőzte a szerb kettőst a fináléban (7:6, 6:3), így két versenyszámot is magyar teniszezők nyertek. A hölgyeknél a hazai versenyzők közül hárman is érdekeltek voltak egészen az elődöntőig, de a döntőt egy cseh, valamint egy szerb páros vívhatta, előbbi pedig magabiztos győzelmet aratott (6:2, 6:0).

– Örülünk neki, hogy egy ilyen színes, erős mezőny jött össze ezúttal is, ennek köszönhetően pedig a mérkőzésekre sem lehetett panasz. Gratulálunk a győzteseknek, köszönet a Magyar Tenisz Szövetségnek, Nyírő László bírónak, a sétálóbíróknak, a szponzoroknak a dōTERRA-nak, May Gábornak a MAYBEE tulajdonosának és a Hotel Makár Sport & Wellness személyzetének a magas szintű kiszolgálásért – vélekedett Laczkó Béla, a torna szervezője. – Továbbá mint kiderült, megkaptuk az U16-18-as és felnőtt magyar bajnokság szervezési jogát is, így szerencsére 2023 márciusában ismét nívós versenyeket rendezhetünk ebben a kiváló környezetben.