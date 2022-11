PÉCS Több szempontból is különleges sportkonferencia zajlott a napokban a PTE Egészségtudományi Karán. Elsősorban, mert miközben a szakterület legkiválóbb előadói valóban tudományos eredményekre alapozták üzenetüket, ezúttal nem kellett ugyancsak doktori cím már a megértésükhöz is. A sport, a testmozgás egészségmegőrző szerepe köré épített előadások a „hétköznapi” hallgatóságnak szóltak, közérthető, látványos gyakorlati példákkal. És amint azt dr. Elbert Gábor adjunktus bevezetőjében külön érdemként kiemelte, az előadók összetoborzása és a program összeállítása magukat a hallgatókat dicsérte. És persze már az önmagában érdekes, ahogyan – Prof. dr. Ács Pongrác jelenlegi dékán és intézetigazgató kezdeményezésére esztendőkkel korábban maga az ETK a sportos képzés, (rekreáció, sportszervezés, sportmenedzsment) területe felé fordult, azóta a legmagasabban képzett szakemberek százait adva helyi, de akár országos sportszervezeteknek is.