Szezonbéli harmadik Európa-kupa-meccsét vívja csütörtök délután 16 órától az NKA Universitas PEAC női kosárlabdacsapata, méghozzá a korábbi Euroliga-résztvevő, Hatay otthonában. A pécsi klub ez idáig hibátlan a nemzetközi porondon, míg ellenfele felemás szereplést tudhat maga mögött.

Már két hete, hogy a baranyai együttes megkezdte az erőltetett menetet, ugyanis heti kétszer parkettre kell lépnie, így a regenerálódásra nincs sok idő, de kitűzött céljaiból nem engedne Jovan Gorec. Ez idő alatt a bajnokságban becsúszott egy vállalható vereség a DVTK otthonában, viszont a Csata ellen is megszenvedett az együttes, ugyanis az utolsó pillanatokban mentette hosszabbításra a meccset, ahol végül sikerült diadalmaskodni.

A török klub nincs különösebben jó formában, hiszen legutóbbi öt találkozójából csupán kettőt nyert meg. Szebb időket is megélt már tehát a Hatay, de alkalmazkodnia kellett a török szabályokhoz, így már csak három légióssal rendelkeznek. Számszerűleg, na de minőségileg is talán többet lehet várni a PEAC négy légiósától. Persze nem lehet erre alapozni az összecsapást, de tény, hogy nagyban hozzájárulhat a sikerhez.

Márpedig arra nagy szükség lenne, sőt, észnél kell lenni mindvégig, ugyanis a végelszámolásnál a különbség még sokat érhet. Továbbá érdemes azt is észben tartani, hogy vasárnap ismét a bajnokságban lesz érdekelt az NKA Universitas PEAC, méghozzá az egyik bajnokapsiráns, az UNI Győr vendégeként. Kemény napok várnak tehát a baranyai lányokra, de az elmúlt időszakban is bizonyították, hogy képesek megrázni magukat, így nem kell félteni őket.

Beatriz Sanchez, a PEAC egyik centere: – Hosszú utunk lesz, de győzni megyünk oda. Negyven percen keresztül kontrollálnunk kell a ritmust, minden energiánkat beleadva. Ennyi kell csak, hogy győzzünk, aztán jöhetünk haza.

Jovan Gorec, a PEAC vezetőedzője: – Nagyon sűrű a programunk, háromnaponta játszunk. Próbálunk mindent megtenni, hogy a legjobban felkészüljünk minden meccsre és legyen energiánk is ezeken. Itt most Törökországban egy nehéz mérkőzés vár ránk, egy jó játékosokból álló gárda ellen és még mindig nem tudjuk, hogy milyen csapattal állnak ki. Nem tudjuk, hogy Jackie Young játszani fog-e vagy sem, ő volt idén a WNBA legtöbbet fejlődött játékosa, ráadásul WNBA-t nyert a Las Vegassal. Ha ő játszik, négy amerikaival áll ki ellenünk a Hatay, de mindez nem tart vissza bennünket, ugyanolyan energiával állunk neki a meccsnek. Hiszek a csapatomban, mindent meg fogunk tenni, hogy győzzünk!